Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Беларуси, включив их в программу "национальной карты". Это позволило им без проверок безопасности перемещаться по ЕС.

Этот шаг, ставший возможным после визита премьера Виктора Орбана в Москву, вызвал беспокойство относительно безопасности. В Евросоюзе этот шаг раскритиковали, там считают, что действия Орбана могут подорвать европейскую миграционную систему и сыграть на руку Кремлю.

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Почему решение Орбана вызывает беспокойство в ЕС

Венгрия недавно упростила условия въезда для граждан России и Беларуси, включив их в программу "национальной карты", что позволяет им находиться в стране до двух лет с возможностью продления. Это стало возможным после недавнего визита премьер-министра Виктора Орбана в Москву.

Уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и беспрепятственно передвигаться в другие страны ЕС. Это стало возможным благодаря регистрации в качестве гастарбайтеров в Венгрии, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле,

– отмечают в издании.

Это вызвало беспокойство у европейских стран, поскольку есть опасения, что российские шпионы могут воспользоваться этой возможностью или, что Кремль может намеренно переправлять россиян для совершения террористических актов.

Эксперт по вопросам внешней политики ЕС Сергей Лагодинский критикует действия Венгрии, называя их "неправильным подходом". Он заметил, что в Будапеште дали право на беспрепятственный въезд россиян в тот момент, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак.

Лагодинский также подчеркнул, что хоть и не все россияне являются частями режима, это решение может усилить угрозу безопасности.

"Он подрывает европейскую миграционную систему и в то же время делает себя слугой Кремля", – подчеркнул эксперт.

В издании добавили, что Венгрия ожидает около 65 000 работников, которые могут привезти семьи и через три года подать заявление на постоянное проживание.

В то же время другие страны ЕС, в частности Финляндия, ограничивают въезд россиян, ссылаясь на риски дестабилизации границ и стран ЕС.