Такое предположение сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на издание Híradо.

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Как отметил Петер Сийярто, шанс на мир в Украине "еще никогда не был таким близким", но в то же время стает сильнее опасность эскалации. Глава МИД Венгрии также добавил, что проблема войны в Украине была одной из главных во время избирательной кампании в США.

"Не случайно в американской президентской избирательной кампании война, ее прекращение или продолжение была одним из важнейших вопросов, и в то время, как Дональд Трамп четко говорил, что хочет положить конец войне, Камала Харрис выступала за продолжение войны", – сказал Сийярто.

Венгрия поддерживает попытки Дональда Трампа завершить войну в Украине. Ведь, по словам Петера Сийярто, в противном случае ситуация может становиться хуже с каждым днем, потому что демократы остаются на стороне войны.

Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью,

– сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что американские республиканцы и венгерские патриоты имеют одинаковые мнения по различным вопросам, поэтому готовы сотрудничать с США.

Напомним, "мирный план", который разрабатывает Дональд Трамп, предусматривает, что России остается Крым, а остальные оккупированные территории отдадут Украине. Также там может идти речь об отказе Украины от вступления в НАТО на 20 лет и создании демилитаризованной зоны. Против таких действий могут выступить некоторые страны НАТО, а украинцы будут расценивать это как капитуляцию перед Москвой.