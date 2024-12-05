Таке припущення зробив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петера Сіярто. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на видання Híradо.

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Як зазначив Петер Сіярто, шанс на мир в Україні "ще ніколи не був таким близьким", але водночас сильнішою є небезпека ескалації. Голова МЗС Угорщини також додав, що проблема війни в Україні була однією з найголовніших під час виборчої кампанії у США.

"Чи не випадково в американській президентській виборчій кампанії війна, її припинення чи продовження була одним із найважливіших питань, і в той час, як Дональд Трамп чітко говорив, що хоче покласти край війні, Камала Гарріс виступала за продовження війни", – сказав Сіярто.

Угорщина підтримує намагання Дональда Трампа завершити війну в Україні. Адже, за словами Петера Сіярто, в іншому випадку ситуація може ставати гіршою з кожним днем, бо демократи залишаються на боці війни.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа припинити цю війну стала реальністю,

— сказав Сіярто.

Міністр закордонних справ Угорщини наголосив на тому, що американські республіканці та угорські патріоти мають однакові думки щодо різних питань, тож готові співпрацювати із США.

Нагадаємо, "мирний план", який розробляє Дональд Трамп, передбачає, що Росії залишається Крим, а решту окупованих територій віддадуть Україні. Також там може йти мова про відмову України від вступу до НАТО на 20 років та створення демілітаризованої зони. Проти таких дій можуть виступити деякі країни НАТО, а українці розцінюватимуть це як капітуляцію перед Москвою.