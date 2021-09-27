Венгрия подписала с Россией договор о транзите газа в обход Украины: в МИД возмущены
Источник:МИД
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на подписание Венгрией долгосрочного контракта с Россией на поставку газа вне Украины. Российские СМИ сообщили, что он будет действовать 15 лет, а Венгрия будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
Долгосрочный контракт с российским "Газпромом" Венгрия подписала 27 сентября в Будапеште. Российские СМИ сообщили, что он будет действовать 15 лет. Венгрия будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа..
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Украинское МИД считает это политическим и экономически необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремлю.Министерство отметило, что такие действия вредят национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Кроме того, это не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года.
Решение отрицательное для отношений Украины и Венгрии
МИД отметило, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая может непрерывно и кратчайшим путем поставлять газ в страны Европы.
"С грустью отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", – сообщили в МИД.
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Как будет действовать Украина
В Будапеште 29 – 30 сентября должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД. Украина готовилась к событию и надеялась на улучшение отношений.
Однако 27 сентября МИД Украины инициировало перенос заседания Комиссии, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет влиять на энергетическую безопасность Украины и Европы. Необходимо проанализировать риски и угрозы, а также согласовать действия стран региона, чтобы уменьшить все негативные последствия.
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Украина обратится в Европейскую комиссию, чтобы та проверила соответствие нового венгерско-российского газового соглашения с европейским законодательством в области энергетики.
Газовое Соглашение России и Венгрии: что известно
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в августе 2021 года, что обсудил детали договора с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером.
- Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию и Австрию.
- Договор будет действовать с 1 октября 2021 года и будет действовать 15 лет.
- Сийярто заявил, что Венгрия будет получать газ по более выгодной цене, чем по контракту, который почти закончился.