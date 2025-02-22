"Решать будут венгры": Орбан в очередной раз сделал дерзкие заявления относительно Украины в ЕС и НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан дерзко заявил, что его страна будет решать, сможет ли Украина присоединиться к Евросоюзу. Также он назвал Украину буферной зоной между Россией и странами НАТО.

Такие заявления венгерский политик сделал в субботу, 22 февраля, в Будапеште во время ежегодной речи о состоянии нации перед закрытым кругом членов партии и сторонников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Орбан считает, что вступление Украины в ЕС уничтожит Венгрию

Орбан отметил, что "венгры будут решать", будет ли Украина когда-то среди членов ЕС, потому что для этого нужно единодушие лидеров всех стран союза.

Против воли Венгрии и венгров, Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожило бы венгерских фермеров, и не только их, а всю национальную экономику Венгрии,

– заявил он.

Также венгерский политик позволил себе поставить под сомнение государственность Украины. По его словам война России была "даже не против Украины, а в отношении территории под названием Украина, которая до сих пор была буферной зоной между НАТО и Россией, и была передана под эгиду НАТО".

"Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО", – дерзко выдал Орбан.

Как отмечает Washington Post, эти комментарии отражают недавние заявления администрации Трампа. Венгр, будучи соратником американского президента, ранее аплодировал решению о ликвидации USAID.

Он считает, что агентство использовалось для финансирования либеральных инициатив в Венгрии, направленных на свержение правительства. Орбан также пообещал расплату неправительственным организациям, СМИ и правозащитным группам, которые получили финансирование от USAID. Он пригрозил им ликвидацией и "юридическими последствиями".