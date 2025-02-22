Такі заяви угорський політик зробив у суботу, 22 лютого, у Будапешті під час щорічної промови про стан нації перед закритим колом членів партії та прихильників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Washington Post.

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Орбан вважає, що вступ України в ЄС знищить Угорщину

Орбан наголосив, що "угорці вирішуватимуть", чи буде Україна колись серед членів ЄС, бо для цього потрібна одностайність лідерів усіх країн союзу.

Проти волі Угорщини та угорців Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. Вступ України знищив би угорських фермерів, і не тільки їх, а всю національну економіку Угорщини,

– заявив він.

Також угорський політик дозволив собі поставити під сумнів державність України. За його словами війна Росії була "навіть не проти України, а щодо території під назвою Україна, яка досі була буферною зоною між НАТО та Росією, і була передана під егіду Альянсу".

"Україна або те, що від неї залишиться, знову стане буферною зоною. Вона не стане членом НАТО", – зухвало видав Орбан.

Як зауважує Washington Post, ці коментарі віддзеркалюють нещодавні заяви адміністрації Трампа. Угорець, будучи соратником американського президента, також раніше аплодував рішенню щодо ліквідації USAID.

Він вважає, що агентство використовувалося для фінансування ліберальних ініціатив в Угорщині, спрямованих на повалення уряду. Орбан також пообіцяв розплату неурядовим організаціям, ЗМІ та правозахисним групам, які отримали фінансування від USAID. Він пригрозив їм ліквідацією та "юридичними наслідками".