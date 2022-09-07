В Венгрии школьный учебник по географии распространяет ложь и пропаганду о войне в Украине

Государственный центр Венгрии разработал учебник по географии для 8-классников с российской пропагандой. Таким образом, страна хочет воспитать поколение, которое должно враждебно относиться к Украине.

Учебник с ложью об Украине является обязательной учебной книгой для венгерских учащихся. В ней говорится, что Карпаты – это единственные горы в Украине и там продолжается гражданская война.

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В Украине воюют "этнические группы между собой"

Для начала авторы учебника рассказали детям, что в Украине единственные горы – это Карпаты. А "у подножия гор расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". То есть, лишили государство суверенитета над крымскими горами.

Также в школьной книге отмечено, что в Украине "часто враждуют украинская и русская этнические группы". Их конфликт якобы вызвал "конфликт за Крым". То есть, в Украине происходит гражданская война, к которой россия, очевидно, не причастна.

"В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля россиян, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения говорит на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок", – врут в венгерских учебниках.

"Кому должна принадлежать Украина?"

Далее авторы учебника приводят лживый и обидный для украинцев рисунок. В нем Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"



Венгрия разработала пропагандистский учебник о войне в Украине / Фото ЕП

Книга также рассказывает, что Украина – плохое место для жизни. Венгры, живущие в Украине, якобы больше всего страдают.

"Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов", – говорится в учебнике.

МИД Украины отреагировало на венгерский учебник

В комментарии 24 каналу спикер МИД Олег Николенко заявил, что министерство знает о ситуации с венгерским учебником географии. Украинские дипломаты требуют исправить ложь о ходе войны в Украине.

"Украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления неправдивой информации в учебнике, – подчеркнул Николенко.

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