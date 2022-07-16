Венгрия сегодня становится "голосом" скептических сил на Западе по поводу санкций против россии, – Тужанский

Венгрия против антироссийских санкций еще с 2014 года, это одна из ее немногих постоянных позиций. Виктор Орбан очень часто меняет свою позицию по разным вопросам, но эту он не меняет уже очень давно.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. Он также отметил, что позиция Венгрии является отражением мнений разных непубличных деятелей в разных странах.

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"Это проблема для Украины и всегда была, сейчас это особенно важный вопрос. Ведь сейчас на повестке дня стоит рассмотрение 7 пакета санкций против России. И мы помним, какой была позиция Венгрии при принятии и рассмотрении предыдущего пакета", – говорит Дмитрий Тужанский.

Проблема не только в позиции Венгрии, по-моему, Венгрия сегодня становится голосом скептических сил в Европе по антироссийским санкциям,

– отмечает политолог.

По словам специалиста, это, прежде всего, бизнес и политические круги немецкие, французские и некоторые американские. Поэтому, нам не столь опасна сама Венгрия, как вот эти влиятельные части обществ, которые просто не говорят о своей позиции вслух.

Политолог объяснил, в чем состоит опасность резких заявлений со стороны Венгрии: смотрите видео

Непонятное заявление Венгрии

Официальный Будапешт заинтересован в том, чтобы минимизировать свое участие в войне в Украине. Вместе с тем, говорят в МИДе страны, Венгрия готовится к тому, что боевые действия могут приблизиться к ее границам – речь идет о Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он отметил, что у любой страны, по соседству которой идет война, есть свои подготовленные сценарии – в частности, по охране границы.

По мнению министра санкционных решений, "уже было достаточно". Мол, теперь Запад должен направить усилия для прекращения огня, а затем и для установления мира. Будапешт готов предоставить площадку для переговоров, а также принимать украинских беженцев.