Собственно, не только блокировка помощи Украине стояло "поперек горла" Евросоюза. Поведение Орбана и Фицо было антиевропейским, так что это решили изменить. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Орбан достал Евросоюз

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что все-таки не будет баллотироваться в Европейский парламент в июне этого года. Он заявил, что его решение вызвало интенсивное внимание СМИ, спекуляции и "экстремальные реакции за пределами Евросовета".

Дело в том, что с июля по декабрь этого года в Совете ЕС на ротационной основе председательствует Венгрия. Таким образом, премьер-министр страны Виктор Орбан мог взять полномочия Мишеля, лидеры ЕС не смогли быстро согласовать кандидатуру нового президента.

Эта история хорошо показывает реальное отношение европейских лидеров к Венгрии. Эта страна немного всех достала, не исключительно в контексте блокирования предоставления скорой поддержки Украины. Есть внутриевропейские вопросы, а удар по принципам и ценностям Евросоюза очень показателен. Орбану показывают, что так больше не будет продолжаться,

– заметил Игорь Рейтерович.

Виктор Орбан получил четкий сигнал от ЕС– если он не перестанет проводить свою антиевропейскую политику, то непременно найдут механизмы, Как это сделать.

Вероятно, премьер Венгрии "намеки" понял, ведь он знал оговорку военно-технической помощи Украине на сумму 22 миллиардов, которую готовит ЕС. Можно предположить, что то же будет и с выделением Украине 50 миллиардов евро на 4 года.

"Возможно, неформально, за закрытыми дверями Орбану сказали, что в противном случае в отношении Венгрии применят конкретные ограничительные меры. Поэтому он сейчас заинтересован в том, чтобы максимально сохранить свое лицо", – подчеркнул политолог.

Очевидно, Орбану придется показать, что он отошел от своей позиции из-за того, что получил все, что хотел. Будет делать это исключительно для внутреннего потребителя.

В то же время следует понимать, что даже после принятия помощи Украине, венгерский вопрос не исчезнет. Поэтому ЕС должен и дальше сдерживать Орбана от его шантажа для получения дополнительных преференций.

Изменение в позиции Словакии

Подобная ситуация произошла также и с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который изменил свою резкую позицию относительно Украины и кардинально другую. Он заявил, что не будет препятствовать ни украинским евроинтеграционным стремлениям, нет финансовой помощи Украине.

Кроме того, Фицо подчеркнул, что сотрудничество Киева со словацкими компаниями будет продолжаться. Этому никто не помешает.

Фицо всегда был эдаким "Орбаном на минималках", было очевидно, что он делает заявления для внутреннего потребителя, но и с Европейским Союзом ссориться не будет. Потому что у него нет ни таких ресурсов, нет возможностей,

– подчеркнул Рейтерович.

Премьер Словакии понял, что для него сотрудничество с Украиной– это вопрос денег, и не маленьких. Поэтому такое изменение позиции после приезда в Украину и на фоне давления ЕС не удивительно.

Как Венгрия и Словакия изменили свою позицию по отношению к Украине