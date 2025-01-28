Без Трампа не обошлось: как Евросоюз убедил Орбана поддержать санкции против России

В Европейском Союзе продлили ранее принятые санкции против России. Несмотря на заявления Виктора Орбана о негативном отношении к этому, Венгрия также поддержала это решение. Мнение премьера мог изменить Дональд Трамп.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, отметив, что Орбан во время выступления на венгерском радио заявил, что он не будет поддерживать Украину. Кроме того, премьер Венгрии утверждал, что якобы все санкции против России должны быть сняты.

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Изменение риторики Венгрии

По мнению Тибора Томпы, изменение риторики Венгрии о продлении санкций против России связано не с действиями Европейского Союза – к этому причастны США.

Марко Рубио – Госсекретарь Соединенных Штатов Америки позвонил Петеру Сийярто (министр иностранных дел Венгрии – 24 Канал) и сказал, что Дональд Трамп наоборот заявил об усилении санкций против России,

– сказал глава венгерской общины.

В США настаивают на том, чтобы ограничения для России продолжались и в дальнейшем.

Интересно. Политолог Николай Давидюк считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан готов предать Владимира Путина, если это выгодно для его страны. Венгрия и Словакия закупают российский газ по сниженным ценам, а затем перепродают его в Италию или Германию, получая прибыль. Это подтверждает, что Орбан ищет возможностей получить выгоду, даже временно идя на уступки.

Тибор Томпа подчеркнул, что Марко Рубио, вероятно, напомнил об обязанностях Венгрии в Европейском Союзе. Речь идет о соблюдении общих позиций по стране-агрессору, в частности принятие 15-го пакета санкций.

"Петер Сийярто после этого абсолютно ничего не мог сделать в Брюсселе, поэтому подписал это (документ о продлении санкций против России – 24 Канал). Он заявил, что якобы взамен якобы взамен получил какие-то гарантии, однако это не так", – высказался он.