Не хотят "в кратчайшие сроки": Венгрия требует изменить выводы саммита ЕС по Украине, – СМИ

Венгрия предложила исключить из итогового заявления саммита ЕС строку об открытии новых переговорных кластеров для Украины "в кратчайшие сроки". Эту инициативу Будапешта по замедлению евроинтеграции также поддержала Болгария.

Об этом сообщают источники издания Суспильне.

О каких изменениях идет речь?

В предварительном проекте документа говорилось о том, что Европейский Совет надеется на скорейшее открытие всех остальных кластеров в соответствии с заслугами стран-кандидатов.

Однако именно этот пункт венгерские представители захотели удалить. Интересно, что при открытии предыдущего кластера по требованию Будапешта такую строку тоже исключили.

Что предшествовало новым требованиям Венгрии?

Еще 12 октября Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий права национальных меньшинств в сфере образования, что было главным условием для налаживания диалога с Будапештом.

После этого шага Европейский Союз официально подтвердил начало переговоров с Украиной в рамках второго и третьего кластеров, касающихся внутреннего рынка и конкурентоспособности.

По состоянию на октябрь 2026 года наша страна уже открыла 4 из 6 тематических блоков, необходимых для вступления в ЕС. Два последних кластера, охватывающие вопросы ресурсов, сельского хозяйства и внешних отношений, Киев рассчитывает открыть до конца текущего года.

Напомним, ранее мы писали, что после принятия закона об образовании Венгрия сняла свое вето на дальнейшее продвижение нашей страны в сторону Евросоюза.

Как уже сообщалось на нашем сайте, это дало зеленый свет для проведения межправительственной конференции и официального открытия новых переговорных разделов.