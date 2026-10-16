Про це повідомляють джерела видання Суспільне.

Про які зміни йдеться?

У попередньому проєкті документа йшлося про те, що Європейська Рада сподівається на швидке відкриття всіх інших кластерів відповідно до заслуг країн-кандидатів.

Однак саме цей пункт угорські представники захотіли прибрати. Цікаво, що під час відкриття попереднього кластера на вимогу Будапешта такий рядок теж виключили.

Що передувало новим вимогам Угорщини?

Ще 12 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який забезпечує освітні права національних меншин, що було головною умовою для налагодження діалогу з Будапештом.

Після цього кроку Європейський Союз офіційно підтвердив початок переговорів з Україною в рамках другого і третього кластерів, які стосуються внутрішнього ринку та конкурентоспроможності.

Станом на жовтень 2026 року наша держава вже відкрила 4 з 6 тематичних блоків, необхідних для вступу до ЄС. Два останні кластери, які охоплюють питання ресурсів, сільського господарства та зовнішніх відносин, Київ розраховує відкрити до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після ухвалення освітнього закону Угорщина зняла своє вето на подальший рух нашої держави до Євросоюзу.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, це дало зелене світло для проведення міжурядової конференції та офіційного відкриття нових переговорних розділів.