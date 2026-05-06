Венгрия вернула Украине захваченные средства и ценности Ощадбанка, - Зеленский

В среду, 6 мая, Украина вернула средства и ценности Сбербанка, которые в марте были захвачены венгерскими спецслужбами. Это явилось важным шагом в отношениях между странами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Украина вернула деньги и ценности Ощадбанка: какие детали?

Сегодня, 6 мая, Украина и Венгрия сделали шаг в урегулировании отношений – Венгрия вернула средства и ценности Ощадбанка, которые еще в марте 2026 года были задержаны вместе с украинскими инкассаторами.

Зеленский отметил, что действия венгерских спецслужб были неправомерными.

Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме,

– добавил президент.

Глава государства поблагодарил Венгрию за конструктивную позицию и цивилизованный шаг в решении этой ситуации. Также Зеленский выразил благодарность украинской команде за защиту интересов государства и работу над справедливым решением.

Напомним, 21 апреля новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос возвращения заблокированных венгерскими спецслужбами активов украинского Ощадбанка до своего официального вступления в должность. Заметим, что победитель парламентских выборов в 2026 году, лидер партии "Тиса" официально станет новым премьер-министром Венгрии 9 мая.

В то же время Мадьяр прокомментировал обвинения Киева в адрес правительства Орбана. Он заявил, что полной картины событий пока нет, и он видел только пропагандистские сообщения. Также новоизбранный премьер выразил сомнение относительно деталей дела и призвал оценивать ситуацию со "здравым смыслом".

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в апреле в комментарии 24 Канала предупреждал, что процесс передачи фактически похищенных Венгрией активов Ощадбанка в Украину будет не быстрым – и здесь речь идет не только о политической воле, но и о правовых процедурах. Эксперт предполагал, что новая венгерская власть может пересмотреть решение правительства Орбана или же наоборот пойти на прямое и быстрое возвращение денег без формальных оснований.

Какие детали инцидента по похищению активов Ощадбанка?

Напомним, что 6 марта венгерские спецслужбы задержали две инкассаторские машины Ощадбанка – они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Также были захвачены в заложники семь украинцев. Связь с ними отсутствовала.

Впоследствии стало известно, что украинцев удерживали в наручниках, а одному из инкассаторов ввели медицинские инъекции во время допроса.

На инцидент немедленно отреагировали в Украине. В МИД требовали немедленно освободить граждан Украины, поскольку груз банка имел все необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его законное происхождение и целевое назначение.

В то же время власти Венгрии якобы начали расследование по подозрению в отмывании средств.

Однако в Украине продолжали отрицать подобные обвинения, называя действия Будапешта незаконными. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Киев будет добиваться возврата средств и наказания причастных.