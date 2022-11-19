Венгрия не поддержит выделение финпомощи ЕС Украине в следующем году

Венгрия не будет поддерживать план Европейского Союза по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год. Премьер-министр Виктор Орбан прокомментировал свою позицию.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет поддерживать инициативу других стран Европейского Союза относительно плана выделения Украине пакета финансовой помощи в следующем году.

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Отказ Венгрии одобрить план ЕС грозит его полным срывом

Он заявил, что не хочет ставить интересы Украины выше интересов Венгрии.

Хотя Венгрия и осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ, но мы не хотим ставить интересы Украины выше интересов своей страны,

– сказал Орбан.

План Европейского союза предусматривает предоставление Украине 18 миллиардов евро регулярными платежами в течение следующего года для поддержки работы энергетических и медицинских учреждений, а также для финансирования пенсионных программ.

Премьер-министр Венгрии предлагает альтернативный путь помощи. Он рекомендует всем странам ЕС определить сумму, которую они готовы потратить на поддержку Украины и разделить ее между собой "справедливо и пропорционально".

Орбан также отметил, что его страна может послать Украине до 160 миллионов евро из собственного бюджета на двусторонних условиях.

Венгрия начала сотрудничество с Ираном

Известно, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном занимает пророссийскую позицию. Именно эта страна блокирует решение о предоставлении помощи Украине от ЕС. Среди всех стран ЕС только Венгрия не выделяла двустороннюю макрофинансовую и военную помощь Украине.

Кроме того, она долгое время блокировала поставки оружия Украине из других стран своей территорией.

17 ноября глава МИД Венгрии объявил о начале экономического сотрудничества с Ираном . Он заявил, что это необходимо для реинтеграции подсанкционной страны в систему международного сотрудничества.

Напомним, что Иран поставляет России вооружение. В частности, оккупанты неоднократно атаковали нашу страну иранскими дронами-камикадзе. В МИДе официально назвали Иран соучастником агрессии России.

Кроме того, стало известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном.

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