Обиделись на критику дружбы с Россией: Венгрия выступила против Швеции в НАТО
Венгрия продолжает блокировать вступление Швеции в Североатлантический союз. Это единственная страна, выступающая против членства Швеции. Причиной таких заявлений Будапешта являются связи с Россией.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, такая позиция Венгрии является очевидным свидетельством "работы на Москву".
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Орбан не хочет допускать Швецию в НАТО
Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Генсек Альянса Йенс Столтенберг встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили, в частности, вступление Швеции в НАТО. По итогам разговора Анкара согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО "быстрее всего".
Однако среди стран-членов НАТО одна все же выступила против вступления Швеции. Ею оказалась Венгрия.
Орбан отрицательно выражается в сторону Швеции, заявляя, что Венгрия имеет плохие отношения со скандинавской страной. Обижается на шведов, что они критикуют венгров за теплые и дружбы связи с Россией,
– отметил Олег Жданов.
В частности, недавно Будапешт предъявил новое требование принятия Швеции в Альянс. При этом Орбан подчеркнул, что их озвучат, если Турция все же согласится разблокировать процесс.
"Орбан готовился к тому, чтобы "затормозить" Швецию. Мол, если Турция выступит за принятие Швеции, то Венгрия подготовит новые условия, чтобы заблокировать процесс. Это чистая работа на Москву", – подчеркнул военный эксперт.
Поэтому, вероятно, придется ждать новых условий от Венгрии, которые действительно диктует исключительно Россия.
Олег Жданов о работе Орбана на Россию: смотреть видео
Скандал с украинскими военнопленными в Венгрии: что известно
- Русская православная церковь 8 июня заявила, что якобы при ее посредничестве в Венгрии передали 11 украинских военнопленных. Впоследствии Венгрия подтвердила эту информацию. Украине ничего не было известно о таком "жесте" РПЦ.
- Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко впоследствии сообщил, что установлены имена и лица украинских пленных. В то же время, украинского консула в Венгрии не допускали к военным. Их практически можно было считать заложниками.
- При этом в администрации Орбана заявили, что якобы сообщали Киеву о передаче Венгрии украинских военнопленных. Более того, цинично добавили, что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.
- Вскоре после инцидента в Еврокомиссии отметили, что требуют объяснений от Венгрии.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что это было выгодно только одному лицу – Виктору Орбану. Вся ситуация была реализована в пределах его политических потребностей.
- Украине удалось вернуть 8 украинских военнопленных. Еще трое, к сожалению, до сих пор остаются в Венгрии.