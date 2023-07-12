Обиделись на критику дружбы с Россией: Венгрия выступила против Швеции в НАТО

Венгрия продолжает блокировать вступление Швеции в Североатлантический союз. Это единственная страна, выступающая против членства Швеции. Причиной таких заявлений Будапешта являются связи с Россией.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его мнению, такая позиция Венгрии является очевидным свидетельством "работы на Москву".

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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Генсек Альянса Йенс Столтенберг встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили, в частности, вступление Швеции в НАТО. По итогам разговора Анкара согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО "быстрее всего".

Однако среди стран-членов НАТО одна все же выступила против вступления Швеции. Ею оказалась Венгрия.

Орбан отрицательно выражается в сторону Швеции, заявляя, что Венгрия имеет плохие отношения со скандинавской страной. Обижается на шведов, что они критикуют венгров за теплые и дружбы связи с Россией,

– отметил Олег Жданов.

В частности, недавно Будапешт предъявил новое требование принятия Швеции в Альянс. При этом Орбан подчеркнул, что их озвучат, если Турция все же согласится разблокировать процесс.

"Орбан готовился к тому, чтобы "затормозить" Швецию. Мол, если Турция выступит за принятие Швеции, то Венгрия подготовит новые условия, чтобы заблокировать процесс. Это чистая работа на Москву", – подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, вероятно, придется ждать новых условий от Венгрии, которые действительно диктует исключительно Россия.

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