Премьер-министры стран Вышеградской группы 26 апреля собрались на срочное заседание, по результатам которого приняли официальное заявление об агрессивных действиях России. Впрочем, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заблокировал более жесткую версию, осуждающую действия Кремля.

По его словам, предыдущая версия заявления "Вышеградской четверки" была неприемлемой. Об этом информирует Euractiv.

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Орбан заблокировал более жесткую декларацию Вышеградской группы по России

Премьер-министры Чехии, Словакии, Венгрии и Польши собрались провели срочное заседание Вышеградской группы из-за агрессивной политики России. В итоге они приняли официальное заявление, осуждающее недавно раскрытую российскую военную тайную операцию в Чехии.

Речь идет о причастности спецслужб Кремля к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. Во время виртуальной встречи руководители правительства отвергли более жесткую версию документа. На этом настаивал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Первоначальная версия декларации, которую разработала Польша, предусматривала более жесткие заявления относительно агрессивных действий Кремля. В ней призывалось отменить строительство газопровода "Северный поток-2", ведь проект будет негативно влиять на безопасность Европы.

Также руководители правительств стран "вышеградской четверки" выражали решительную поддержку Украине и Беларуси. Однако Виктор Орбан назвал эту версию неприемлемой.

Обратите внимание! Виктор Орбан известен пророссийской позицией, а также поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным. Премьер Венгрии неоднократно критиковал Запад из-за введения санкций против России.

Что этому предшествовало