Орбан доигрался: Венгрия может потерять право председательства в Совете ЕС

Европарламент 31 мая может подвергнуть сомнению способность Венгрии председательствовать в Евросоюзе. Причиной послужили систематические нарушения европейских ценностей со стороны Будапешта.

Евросоюз все еще беспокоится по поводу нарушения Венгрией базовых ценностей ЕС. Согласно отчету Еврокомиссии, Венгрия не делает прогресса в этом направлении. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает корреспондент 24 Канала из Брюсселя.

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Венгрия не имеет прогресса в выполнении рекомендаций

По словам представительницы Еврокомиссии, Венгрия не сделала ни шага в выполнении предложений комиссии по организации выборов, обеспечению равных прав для избирателей за границей и независимости офиса омбудсмена. Кроме того, остаются беспокойства по поводу свободы слова.

Независимость регулятора СМИ по-прежнему вызывает сомнения, прозрачность государственной рекламы недостаточна, а независимость государственных СМИ остается спорной,

– сказала Вера Юрова.

Еврокомиссия все еще рассматривает вопросы права на справедливый суд, а также сохраняются опасения в сфере конфиденциальности и защиты данных. Позже комиссия представит свою оценку решений, предложенных Венгрии для борьбы с коррупцией.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнула, что Венгрия обязана выполнять согласованные рекомендации, чтобы получить средства от Фонда восстановления и устойчивости. ЕС заморозил средства для Будапешта.

Венгрия может упустить возможность председательствовать в Совете ЕС

Сегодня во время пленарного заседания в Брюсселе европарламентарии проголосуют за резолюцию о способности Венгрии председательствовать в ЕС в 2024 году из-за проблем с верховенством права.

Главным аргументом Европарламента станет то, что во время президентства в Совете ЕС Венгрия не сможет действовать как нейтральный посредник, потому что в Будапеште не уважают европейские ценности.

Однако финальное решение остается в других институтах ЕС. На вопрос журналистов вице-президент Вера Юрова ответила, что отсрочка председательства Венгрии пока не на повестке дня в Еврокомиссии.

Отметим, в Совете ЕС каждые 6 месяцев меняется страна-руководитель. Во время председательства в ЕС страна должна планировать заседания министров и подготовительных органов, а также представлять правительства ЕС, взаимодействуя с другими институтами ЕС и международными организациями.

Согласно расписанию на сайте Совета ЕС, Венгрия может председательствовать в европейском блоке с июля по декабрь 2024 года.

Другой страной, которая столкнулась с критикой ЕС, является Польша. В Евросоюзе обеспокоены проблемой верховенства права в Варшаве, а также раскритиковали польский закон по расследованию российского влияния на польскую политику.

В Брюсселе считают, что этот законопроект может запретить оппозиционерам занимать ключевые посты в Польше.