Євросоюз все ще має занепокоєння щодо порушення Угорщиною фундаментальних цінностей ЄС. Згідно зі звітом Єврокомісії, Угорщина не робить прогрес у цьому напрямку. Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова, повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

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Угорщина не має прогресу у виконанні рекомендацій

За словами представниці Єврокомісії, Угорщина не зробила ані кроку у виконанні пропозицій комісії щодо організації виборів, забезпечення рівних прав для виборців закордоном та незалежності офісу омбудсмена. Крім того, залишаються занепокоєння щодо свободи слова.

Незалежність регулятора ЗМІ як і раніше викликає сумніви, прозорість державної реклами недостатня, а незалежність державних ЗМІ залишається спірною,

– сказала Віра Юрова.

Єврокомісія все ще розглядає питання права на справедливий суд, а також зберігаються побоювання у сфері конфіденційності та захисту даних. Пізніше комісія представить власну оцінку рішень, запропонованих Угорщині для боротьби з корупцією.

Віцепрезидентка Єврокомісії наголосила, що Угорщина зобов'язана виконувати узгоджені рекомендації, щоб отримати кошти від Фонду відновлення та стійкості. Наразі ЄС заморозив кошти для Будапешту.

Угорщина може втратити можливість головувати в Раді ЄС

Сьогодні під час пленарного засідання у Брюсселі європарламентарі проголосують за резолюцію щодо здатності Угорщини головувати в ЄС у 2024 році через проблеми із верховенством права.

Головним аргументом Європарламенту стане те, що під час президенства у Раді ЄС Угорщина не зможе діяти як нейтральний посередник, бо у Будапешті не поважають європейські цінності.

Проте, фінальне рішення залишається за іншими інституціями ЄС. На запитання журналістів віцепрезидентка Віра Юрова відповіла, що відстрочка головування Угорщини поки не є на порядку денному в Єврокомісії.

Зазначимо, в Раді ЄС кожні 6 місяців змінюється країна-керівник. Під час головування в ЄС, країна має планувати засідання міністрів та підготовчих органів, а також представляти уряди ЄС, взаємодіючи з іншими інституціями ЄС та міжнародними організаціями.

Згідно з розкладом на сайті Ради ЄС, Угорщина може головувати у європейському блоці з липня до грудня 2024 року.

Іншою країною яка зіткнулась із критикою ЄС є Польща. У Євросоюзі занепокоєні проблемою верховенства права у Варшаві, а також розкритикували польський закон щодо розслідування російського впливу на польську політику.

У Брюсселі вважають, що цей законопроєкт може заборонити опозиціонерам займати ключові посади у Польщі.