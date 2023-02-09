Венгрия может быть исключена из ЕС: Давыдюк назвал последствия дружбы Орбана с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заигрался со своей дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным. Его действия могут стоить Будапешту очень дорого.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, уже раздаются разговоры, что Венгрию нужно выгнать из Европейского Союза. В частности, об этом на закрытых дипломатических встречах говорили представители Финляндии.

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Там сравнивают, что Украине выдвигают ряд различных требований, которые обязательно должен выполнить Киев. Венгрия практически ничего из этого не придерживается.

Финляндия уже давно на закрытых дипломатических встречах об этом говорит. Они блокируют движение Украины, так может выбросим тогда Венгрию? Венгрия – не отвечает требованиям ЕС,

– заметил Давидюк.

Как подчеркнул политолог, Венгрию можно назвать федеративным образованием России, которая до сих пор имеет стокгольмский синдром. Ведь после 2-й Мировой войны страна сильно пострадала от Советского Союза.

Орбана частично можно считать участником войны против Украины

Давидюк возмутило недавнее заявление Орбана, что Венгрия находится на мирной стороне. Это чрезвычайно циничный вброс, ведь одной ногой тот берет деньги в Еврокомиссии, а другой зарабатывает на коррупционных потоках Путина.

Скажу больше. Оккупация ЗАЭС – оружие, которым Путин и Орбан шантажируют ЕС. Так, они хотят ввести в эксплуатацию АЭС, которую Путин строит на территории Венгрии. Орбан играет как мафиози, пытающийся лоббировать это для ввода станции Росатома на своей территории. Он наполовину участник этой войны. Только атакует с другого фронта. Еще имеет интересы на Закарпатье,

– заметил Давидюк.

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По его словам, в Евросоюзе уже давно задумываются над проведением реформ, чтобы одна страна не блокировала решения 30 других государств. Это логично. Ведь не может человек, который, говорят, получил мощный газовый контракт от России, блокировать все решения.

По этому контракту 30 долларов, а некоторые говорят о 100 долларов с одного куба, идет на персональный оффшор Орбана. Почему ЕС должен страдать от того, кто начал зарабатывать от 30 до 100 долларов с одного куба,

– подчеркнул Давидюк.

По его мнению, Орбан вместе с Венгрией сейчас находится на пути к исключению из ЕС. Тем более что вместо 10 миллионов граждан Венгрии ЕС получит 40 миллионов украинцев.

Но дожмут ли Венгрию – это уже вопрос. Ведь все будет зависеть от Германии, для которой Венгрия является определенным рынком сбыта. Но если Берлин хочет быть лидером ЕС, то должен решить венгерский вопрос.

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