Вениславский анонсировал ряд новых важных законопроектов

Сейчас уже есть целый ряд важных законопроектов, которые Верховная Рада Украины планирует принять в ближайшее время. Многие из них направлены на усиление безопасности и обороны, разведки или предприятий.

Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат Федор Вениславский. Он отметил, что эти инициативы уже были предложены к рассмотрению.

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Право на службу иностранцев в ВСУ

Нардеп считает, что их поддержат и примут. В частности, речь идет о праве на службу иностранцев в Вооруженных Силах Украины.

Очень многие иностранцы готовы служить в ВСУ, заключать контракты на прохождение военной службы, но, например, они не готовы служить в течение 3 лет – это минимальный срок заключения контрактов,

– объяснил Вениславский.

Поэтому парламенту предлагают предусмотреть для иностранцев возможность служить только до завершения военного положения.

Другие инициативы

Также нардеп заявил, что предлагают и другие инициативы, в частности:

усиление сектора безопасности и обороны;

повышение возможностей контрразведывательного обеспечения военных;

также многие инициативы, направленные на усиление экономического потенциала Украины;

стимулирование предпринимательской активности;

другие сферы, требующие внимания со стороны властей.

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