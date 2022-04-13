Вениславский анонсировал ряд новых важных законопроектов
Сейчас уже есть целый ряд важных законопроектов, которые Верховная Рада Украины планирует принять в ближайшее время. Многие из них направлены на усиление безопасности и обороны, разведки или предприятий.
Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат Федор Вениславский. Он отметил, что эти инициативы уже были предложены к рассмотрению.
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Право на службу иностранцев в ВСУ
Нардеп считает, что их поддержат и примут. В частности, речь идет о праве на службу иностранцев в Вооруженных Силах Украины.
Очень многие иностранцы готовы служить в ВСУ, заключать контракты на прохождение военной службы, но, например, они не готовы служить в течение 3 лет – это минимальный срок заключения контрактов,
– объяснил Вениславский.
Поэтому парламенту предлагают предусмотреть для иностранцев возможность служить только до завершения военного положения.
Другие инициативы
Также нардеп заявил, что предлагают и другие инициативы, в частности:
- усиление сектора безопасности и обороны;
- повышение возможностей контрразведывательного обеспечения военных;
- также многие инициативы, направленные на усиление экономического потенциала Украины;
- стимулирование предпринимательской активности;
- другие сферы, требующие внимания со стороны властей.
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