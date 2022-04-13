Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Федір Веніславський. Він зазначив, що ці ініціативи вже запропонували до розгляду.
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Право на про службу іноземців в ЗСУ
Нардеп вважає, що їх підтримають та ухвалять. Зокрема, мовиться про право на про службу іноземців в Збройних Силах України.
Дуже багато іноземців готові служити в ЗСУ, укладати контракти на проходження військової служби, але, наприклад, вони не готові служити протягом 3 років – це мінімальний термін укладення контрактів,
– пояснив Веніславський.
Тому парламенту пропонують передбачити можливість служити іноземцям лише до завершення воєнного стану.
Інші ініціативи
Також нардеп заявив, що пропонують й інші ініціативи, зокрема такі:
- посилення сектору безпеки і оборони;
- підвищення спроможностей контррозвідувального забезпечення військових;
- також багато ініціатив, спрямовані на посилення економічного потенціалу України;
- стимулювання підприємницької активності;
- інші сфери, які потребують уваги з боку влади.