Вениславский назвал самые горячие направления фронта

На территории Беларуси россияне накапливают силы, которые впоследствии постепенно перебрасывают на Изюм. Сейчас Харьковская и Донецкие области остаются "горячими" направлениями.

Об этом 24 каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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Он подчеркнул, что на 9 мая враг сосредотачивает свои резервы на Изюмском направлении. Сейчас на территории Беларуси россияне накапливают силы, которые впоследствии перебрасывают на Изюм.

Кроме того, как рассказал Вениславский, по данным украинской разведки, российские оккупанты готовят атаку на украинские позиции в направлениях Барвенково и Славянска. Населенные пункты расположены на Харьковщине и Донбассе соответственно.

В то же время, как отметил народный депутат, продолжаются интенсивные обстрелы по всей территории разграничения с врагом.

У нас нет оснований расслабляться. Необходимо быть готовыми к любому развитию событий,

– заявил политик.

У врага не хватает сил

Украинские защитники уничтожают российских военнослужащих быстрее, чем вражеское командование успевает восстановить резервы. Поэтому Вениславский уверен, что Путин будет вынужден объявить мобилизацию внутри России.

Он пояснил, что у россиян нет возможности привлекать новые силы в свои вооруженные силы без применения более радикальных действий и решений военно-политического руководства страны-агрессора.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на 9 мая украинские защитники уничтожили уже 25 650 врагов и более 1 140 танков.

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