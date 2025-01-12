Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата, члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для NV.

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Что помешало внедрению механизма ротации

Речь шла о предоставлении военнослужащим возможности получить отпуска без ущерба для боеспособности, а боевым бригадам, которые несколько месяцев выполняли задачи на фронте, – возможности отойти в тыл, где они смогли бы отдохнуть и переформатироваться.

Однако, по словам Вениславского, "ситуация на фронте не позволила это сделать так, как хотелось".

Это было в процессе, и на сегодня эти идеи продолжают реализовываться. Просто мы же реалисты с вами, видим, что происходит на Покровском направлении, на Запорожском и так далее,

– говорит он.

К слову, Вениславский отмечает, что на уровне ВР с представителями Минобороны и ВСУ происходят постоянные дискуссии о механизмах замены людей.

Речь идет о возможности привлечения к боевым действиям тех подразделений, которые находятся в тылу, или аудита, насколько эффективно они используются. Также обсуждается вопрос об усовершенствовании привлечения в армию через рекрутинговые механизмы.

Он считает, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит, даже в течение следующих трех месяцев.