Вениславский сказал, где оккупанты больше всего хотят нанести поражение ВСУ

Сейчас главная цель врага – это Донецкая и Луганская области. Там оккупанты пытаются нанести поражение Вооруженным силам Украины. Нам пока стоит сконцентрироваться на отпоре в том направлении.

Только после этого украинские защитники будут освобождать наши временно захваченные территории. Об этом в эфире 24 канала заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Актуально Есть четкие данные нелюдей, идентифицируем последние фамилии, – Вениславский о зверствах оккупантов

По его мнению, в ближайшее время успехи будут и на Донецком и Луганском направлении. Есть информация, что рашисты в течение последних 2 дней понесли там серьезные потери.

По данным нардепа, враг потерял на Донбассе несколько батальонов тактических групп.

Они уже сейчас отбывают, что их планы и там существенно поломаны,

– отметил Вениславский.

Он подтвердил, что сейчас командование Вооруженных сил сосредоточилось на том, чтобы дать отпор врагу в Донецкой и Луганской областях. После этого будут освобождать Юг Украины.

Федор Вениславский о планах вражеского командования: смотрите видео