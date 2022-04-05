Лише після цього українські захисники звільнятимуть наші тимчасово захоплені території. Про це в ефірі 24 каналу заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.
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На його думку, найближчим часом успіхи будуть і на Донецькому та Луганському напрямку. Є інформація, що рашисти протягом останніх 2 днів зазнали там серйозних втрат.
За даними нардепа, ворог втратив на Донбасі декілька батальйонів тактичних груп.
Вони вже зараз відбувають, що їхні плани і там суттєво поламані,
– наголосив Веніславський.
Він підтвердив, що зараз командування Збройних Сил зосередилось на тому, аби дати відсіч ворогу у Донецькій та Луганській областях. Після цього звільнятимуть Південь України.
Федір Веніславський про плани ворожого командування: дивіться відео