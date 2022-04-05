Лише після цього українські захисники звільнятимуть наші тимчасово захоплені території. Про це в ефірі 24 каналу заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Актуально Є чіткі дані нелюдів, ідентифікуємо останні прізвища, – Веніславський про звірства окупантів

На його думку, найближчим часом успіхи будуть і на Донецькому та Луганському напрямку. Є інформація, що рашисти протягом останніх 2 днів зазнали там серйозних втрат.

За даними нардепа, ворог втратив на Донбасі декілька батальйонів тактичних груп.

Вони вже зараз відбувають, що їхні плани і там суттєво поламані,

– наголосив Веніславський.

Він підтвердив, що зараз командування Збройних Сил зосередилось на тому, аби дати відсіч ворогу у Донецькій та Луганській областях. Після цього звільнятимуть Південь України.

Федір Веніславський про плани ворожого командування: дивіться відео