Во Львов приехала вице-президент Еврокомиссии: вместе с Садовым посетила центр "Несокрушимые"

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова прибыла с визитом во Львов. Вместе с городским головой Андреем Садовым и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко они посетили центр "Несокрушимые".

В ходе визита Вера Юрова провела ряд встреч, в том числе и с журналистами. Также вместе с министром культуры обсуждалась тема санкций против российских телеканалов на территории ЕС.

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Юрова посетила центр "Несокрушимые"

Вера Юрова вместе с Андреем Садовым и Александром Ткаченко побывали в центре реабилитации "Несокрушимые" и пообщались пациентами, проходящими там лечение. Мэр Львова подчеркнул, что раны этих людей являются доказательствами того, что россия является страной террористом.

Все эти люди являются жертвами войны, начатой россией. Они являются свидетелями, а их раны – прямыми доказательствами того, что россия – страна террорист, которая должна ответить за все совершенные зверства,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Вера Юнова во Львове / Фото с телеграма Андрея Садового

Позже во время встреч с Юровой, Ткаченко и Садовый подняли вопросы информационной гигиены в Европе, потому что еще многие телеканалы страны-агрессора доступны на территории ЕС.

Также мэр Львова сообщил, что на встрече договорились об организации в Бросселе благотворительного концерта, посвященного помощи несгибаемым украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Его запланировали на конец октября.

ЕС готовит новые санкции против россии

Евросоюз уже 6-7 октября может объявить новый, восьмой, пакет санкций против россии. По данным СМИ, ограничение цен на нефть новый пакет не предусматривает.

В ЕС планируют ввести санкции в отношении химикатов, машин, сталелитейной продукции из россии и персональные санкции против причастных к псевдореферендуму на временно оккупированных территориях.