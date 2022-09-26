Під час візиту Вєра Юрова провела низку зустрічей, зокрема і з журналістами. Також разом з міністром культури обговорювали тему санкцій проти російських телеканалів на території ЄС.
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Юрова відвідала центр "Незламні"
Вєра Юрова разом з Андрієм Садовим та Олександром Ткаченком побували в центрі реабілітації "Незламні" та поспілкувалися пацієнтами, які проходять там лікування. Мер Львова наголосив, що рани цих людей є доказами того, що росія є країною терористом.
Всі ці люди є жертвами війни, яку розпочала росія. Вони є свідками, а їхні рани – прямими доказами того, що росія – країна терорист, яка має відповісти за усі вчинені звірства,
– наголосив Андрій Садовий.
Вєра Юнова у Львові / Фото з телеграму Андрія Садового
Пізніше під час зустрічей із Юровою, Ткаченко та Садовий порушили питання інформаційної гігієни в Європі, бо ще чимало телеканалів країни-агресора доступні на території ЄС.
Також мер Львова повідомив, що на зустрічі домовилися про організацію в Бросселі благодійного концерту присвячений допомозі незламним українцям, які постраждали від російської агресії. Його запланували на кінець жовтня.
ЄС готує нові санкції проти росії
Євросоюз уже 6 – 7 жовтня може оголосити новий, восьмий пакет санкцій проти росії. За даними ЗМІ, обмеження цін на нафту новий пакет не передбачає.
У ЄС планують ввести санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції з росії та персональні санкції проти причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях.