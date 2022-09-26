Під час візиту Вєра Юрова провела низку зустрічей, зокрема і з журналістами. Також разом з міністром культури обговорювали тему санкцій проти російських телеканалів на території ЄС.

Цікаво У ЄС не домовилися про обмеження ціни на російську нафту

Юрова відвідала центр "Незламні"

Вєра Юрова разом з Андрієм Садовим та Олександром Ткаченком побували в центрі реабілітації "Незламні" та поспілкувалися пацієнтами, які проходять там лікування. Мер Львова наголосив, що рани цих людей є доказами того, що росія є країною терористом.

Всі ці люди є жертвами війни, яку розпочала росія. Вони є свідками, а їхні рани – прямими доказами того, що росія – країна терорист, яка має відповісти за усі вчинені звірства,

– наголосив Андрій Садовий.

Вєра Юнова у Львові / Фото з телеграму Андрія Садового

Пізніше під час зустрічей із Юровою, Ткаченко та Садовий порушили питання інформаційної гігієни в Європі, бо ще чимало телеканалів країни-агресора доступні на території ЄС.

Також мер Львова повідомив, що на зустрічі домовилися про організацію в Бросселі благодійного концерту присвячений допомозі незламним українцям, які постраждали від російської агресії. Його запланували на кінець жовтня.

ЄС готує нові санкції проти росії

Євросоюз уже 6 – 7 жовтня може оголосити новий, восьмий пакет санкцій проти росії. За даними ЗМІ, обмеження цін на нафту новий пакет не передбачає.

У ЄС планують ввести санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції з росії та персональні санкції проти причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях.