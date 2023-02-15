Вера Михайленко возглавила Высший антикоррупционный суд: что о ней известно

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что судья Вера Михайленко – новый глава ВАКС. Это решение было принято на общем собрании судей. В свое время Михайленко руководила адвокатским объединением и повторно закрыла скандальное дело "Роттердам+".

Отметим, что с мая 2019 по май 2022 года возглавляла Высший антикоррупционный суд Елена Танасевич. А вот все, что известно о новоназначенной голове Михайленко – читайте в материале 24 Канала.

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ТЭЦ Дубневичей, "Роттердам+" и другие дела Михайленко

В первую очередь известно, что Вера Михайленко проживает в Киеве и долгое время была судьей ВАКС. Также она кандидатка юридических наук и неоднократно в средствах массовой информации описывала, какой, по ее мнению, должна быть судебная система Украины.

Кроме того, отметим, что в сфере юриспруденции Михайленко работает с 2007 года. Некоторый период она даже руководила адвокатским объединением "Веста".

В информационном в большинстве своем о ней негативных упоминаний нет, а даже – наоборот. Скажем, осенью 2020 года Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия назначила тогда еще следователю судьи ВАКС Вере Михайленко предупреждение. Ее наказали только за то, что она разрешила проводить заочное расследование по делу скандального экс министра времен Януковича Николая Злочевского – он сбежал из Украины в 2014 году. Собственно, такие действия СРП многие квалифицировали как давление на новоназначенных судей ВАКС и умышленное препятствование делу.

В Центре противодействия коррупции одновременно сообщали, что Михайленко была одним из тех судей, которые не позволили вывести из-под юрисдикции ВАКС одно из топдел по ТЭЦ Дубневичей.

Создание ВАКС

Вера Михайленко принимала решение в 2021 году о повторном закрытии дела "Роттердам+". До этого схему расследовали более 4 лет, однако не смогли доказать ее незаконность. Известно, что это механизм, по которому Украина покупала уголь на бирже в Роттердаме, однако был на самом деле донецкого происхождения. Критики схемы утверждали, что она является источником сверхприбылей для олигарха Ахметова.

К этой теме также вспомним, как был создан Высший антикоррупционный суд. Следует сказать, что этот процесс не был скорым.