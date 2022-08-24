Надежды, что пути остановится – это самообман, – Данилов о сроках завершения войны

Алексей Данилов заявил, что будет ошибкой надеяться на то, что пути остановится. Он ведь сосредоточил все силы на войне против Украины.

Сейчас путин хочет отдохнуть, потому что видит, что россияне "сгорают". Однако Украина знает о количестве вражеских танков и ракет, которым они оснащены. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в интервью польскому изданию.

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Надеяться, что пути отступит – это обманывать себя

Надо понимать, что Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца – самообман,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что наши войска выполняют мощную задачу по уничтожению врага. Это нельзя сделать быстро, потому что Россия — большая колониальная страна. Победить ее будет непростая задача.

Алексей Данилов добавляет, что Украина осознанно борется не только за себя, но и Европу. Поэтому военная помощь, оказываемая нашему государству, помогает всему миру.

"Если тоталитарное государство победит, этот "бумеранг" разлетится по всему миру, любой своей силой сможет оккупировать какую-то другую страну, и ситуация будет вне любого контроля", - заявил Данилов.

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