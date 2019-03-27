Verba – новое прочтение "Лісової пісні" Леси Украинки в театре имени И. Франко

Одно только слово способно изменить все. Это зашифровано в названии нового спектакля театра имени Ивана Франко "Verba".

Хрестоматийная драма Леси Украинки "Лісова пісня" в оригинальном авторском прочтении Сергея Маслобойщикова о любви и жизни, смерти и вечности.

"Verba" – это "слова" в переводе с латыни. И Мавка живет в вербе, а Леся Украинка живет в слове. И слово она произнесла, что озверевших в людей возвращает. И там мы очень много раз подчеркиваем, что слово способно изменить человека, слово способно изменить ситуацию. Одно только слово. Поэтому – "Verba", – рассказала актриса, исполнительница роли Мавки Кристина Федорак.

Сложный выбор между чувствами любви, любви к матери и страсти, поиск своей идентичности происходят на фоне пилорамы. Прозрачный намек на то, что мимолетное, а что имеет истинную ценность.

"Это то, что осталось от вечного дуба... У нас сегодня тоже очень многое осталось просто пилорамой, а не имеет того вечного дуба", – сказал народный артист Украины Василий Баша.

Спектакль пронизан метафорами, наслоениями новых смыслов. Поэтому не удивляет, что музыку к Verbа написал Александр Бегма, главный актер, сыгравший Лукаша – мужчину, который на сцене завораживает Мавку своей игрой на свирели.

"У меня в голове был план. Я знаю музыку, я написал на фортепиано (это мой инструмент). Я написал именно музыку и уже с помощью Романа Вишневского и Артема Кириенко мы уже сделали этот саунд", – рассказал актер, исполнитель роли Лукаша Александр Бегма.

Драматическая история любви Мавки и Лукаша в постановке Сергея Маслобройщикова завораживает яркостью образов, пластикой, мистическими перевоплощениями. Красота и выразительность его театрального языка приближает современного зрителя к глубинным философским категориям текстов Леси Украинки.

Премьера спектакля в театре Франко состоится уже 27 и 29 марта.