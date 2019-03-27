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      Verba – нове прочитання "Лісової пісні" Лесі Українки в театрі імені І. Франка

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      Одне тільки слово здатне змінити все. Це зашифроване в назві нової вистави театру імені Івана Франка "Verba".

      Хрестоматійна драма Лесі Українки "Лісова пісня" в оригінальному авторському прочитанні Сергія Маслобойщикова про любов і життя, смерть і вічність.

      "Verba" – це "слова" в перекладі з латині. І Мавка живе в вербі, а Леся Українка живе у слові. І слово вона промовила, що озвірілих в люди повертає. І там ми дуже багато разів наголошуємо, що слово здатне змінити людину, слово здатне змінити ситуацію. Одне тільки слово. Тому – "Verba", – розповіла акторка, виконавиця ролі Мавки Христина Федорак.

      Складний вибір між почуттями кохання, любові до матері та пристрасті, пошук своєї ідентичності відбуваються на тлі пилорами. Прозорий натяк на те, що плинне, а що має справжню цінність.

      "Це те, що лишилося від правічного дуба... У нас сьогодні теж дуже багато що лишилося просто пилорамою, а не має того правічного дуба", – сказав народний артист України Василь Баша.

      Вистава пронизана метафорами, нашаруваннями нових сенсів. Тому не дивує, що музику до Verbи написав Олександр Бегма, головний актор, який зіграв Лукаша – чоловіка, який на сцені зачаровує Мавку своєю грою на сопілці.

      "У мене в голові був план. Я знаю музику, я написав на фортепіано (це мій інструмент). Я написав саме музику і вже за допомогою Романа Вишневського і Артема Кірієнка ми вже зробили цей саунд", – розповів актор, виконавець ролі Лукаша Олександр Бегма.

      Драматична історія кохання Мавки та Лукаша у постановці Сергія Маслобройщикова зачаровує яскравістю образів, пластикою, містичними перевтіленнями. Краса та виразність його театральної мови наближує до сучасного глядача глибинні філософські категорії текстів Лесі Українки.

      Прем'єра вистави в театрі Франка відбудеться вже 27 і 29 березня.

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      Теги: Новини України
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