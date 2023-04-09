Молимся за украинских защитников, – Епифаний поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

Митрополит Епифаний поздравил верующих с Вербным воскресеньем. Он призвал украинцев молиться за наших военных, которые на фронте подражают жертвенности Христовой.

В своем приветствии Епифаний призвал украинцев к единству. Митрополит Киевский и всея Украины отметил, что в Вербное воскресенье важно не только прославлять Господа, но и молиться за тех, кто защищает наше государство на фронте.

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Важно помнить жертвенность защитников

Сегодня, во время полномасштабной войны, мы видим, как наши новейшие герои подражают жертвенности Христовой, сознательно идя на испытания и трудности, часто жертвуя собственной жизнью, чтобы защитить тех, кого любят,

– подчеркнул Епифаний.

Он отметил, что понимание их жертвы и общая боль всех украинцев помогают нам почувствовать тяжесть ноши военных. Тех, кто сделал непростой, но однозначный выбор в пользу обороны родной земли.

"И осознав эту жертву, которую ежедневно приносят за нас наши современники, мы можем хотя бы частично приблизиться к пониманию Христовой жертвы Спасителя, добровольно пришедшего на землю, чтобы служить людям, умереть за наши грехи и совершить наше спасение", – добавил он.

Митрополит в обращении к верующим призвал в Вербное воскресенье прославлять Господа, а также молиться за защитников Украины, защищающих нашу земную жизнь.

Заметим, что митрополит Епифаний проводит в Киево-Печерской Лавре службу в Вербное воскресенье. По этому поводу на территории святыни ужесточили меры безопасности.