Командование воздушных сил ВСУ рассказало, что украинский МиГ-29 с американским "хармом" к Вербному воскресенью готов.

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Защитники показали "праздничный" украинский МиГ-29

Воздушные силы ВСУ показали на фото украинский МиГ-29, под крылом которого размещена ракета AGM-88 HARM. На боеприпасе большими буквами написано "Не я бью – верба бьет". Правда, мы никогда не узнаем, успеют ли российские захватчики прочитать и перевести последнее в своей жизни поздравление.

Оккупантов бьют по всей линии фронта. Ранее 12-я отдельная бригада Армейской Авиации ВСУ тоже показала, что они приготовили для россиян на Вербное воскресенье:



12 отдельная бригада Армейской Авиации ВСУ / Фото с телеграм-канала "Бавовна"



12 отдельная бригада Армейской Авиации ВСУ / Фото с телеграм-канала "Бавовна"

Также украинцы для россиян приготовили по-особенному большую веточку – РСЗО "Верба".

РСЗО "Верба" бьет оккупантов: смотрите видео

Потери врага на фронте

Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 470 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 178 150 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.