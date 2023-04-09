Командування повітряних сил ЗСУ розповіли, що український МіГ-29 з американським "хармом" до Вербної неділі готовий.

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Захисники показали "святковий" український МіГ-29

Повітряні сили ЗСУ показали на фото український МіГ-29, під крилом якого розміщена ракета AGM-88 HARM. На боєприпасі великими літерами написано "Не я б'ю – верба б'є". Щоправда, ми ніколи не дізнаємось, чи встигнуть російські загарбники прочитати та ще й перекласти останнє у своєму житті привітання.

Окупантів б'ють по всій лінії фронті. Раніше 12 окрема бригада Армійської Авіації ЗСУ теж показала, що вони приготували для росіян на Вербну неділю:



12 окрема бригада Армійської Авіації ЗСУ / Фото з телеграм-каналу "Бавовна"



12 окрема бригада Армійської Авіації ЗСУ / Фото з телеграм-каналу "Бавовна"

Також українці мають для росіян особливо велику різку – РЗСВ "Вербу".

РСЗВ "Верба" б'є окупантів: дивіться відео

Втрати ворога на фронті

Лише за минулу добу наші захисники ліквідували 470 російських загарбників. Натомість від початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили 178 150 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.