У россиян появилась новая схема пополнения российских штурмовых подразделений. В Донецке группы местных вербовщиков, занимающихся набором в ВС России, выслеживают мужчин в барах и на улицах, преимущественно тех, кто употребляет алкоголь.

Людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы, где под давлением заставляют подписывать контракты с российской армией. Об этом сообщил агент "Атеш" в штабе группировки войск "Днепр".

Как в Донецке ищут "добровольцев"

Первые такие "добровольцы" уже появились в составе 328-го гвардейского десантно-штурмового полка на Запорожском направлении, а также 77-го отдельного мотострелкового полка в Донецкой области. Их используют для восполнения потерь в подразделениях, которые российское командование продолжает бросать в штурмы.

Скрытая мобилизация и принудительное подписание контрактов в российской армии продолжаются постоянно.

Все больше данных указывает на то, что путинский режим готовится начать в сентябре масштабную мобилизацию – речь может идти о призыве до 600 тысяч россиян,

– заявляют в "Атеш".

В партизанском движении добавили, что российские власти больше не способны восполнять потери обещаниями выплат и пропагандой. Поэтому военкоматы, местные администрации и вербовщики переходят к обману, давлению и фактическому похищению людей.

Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек, из которых не менее 140 тысяч – безвозвратные.

В то же время контракты за это время подписали меньше – 232 тысячи человек.

Украинская разведка сообщает, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в 2026–2007 годах.