Российских заключенных, участвовавших в войне, тайно помиловали указом Путина
Российских заключенных, которых отправили на фронт в Украину "выпустили на свободу" еще до отправления на войну. Так что юридически они отправились воевать "свободными людьми".
Узников, участвовавших в боях в Украине, освободили еще до того, как их вывезли из колонии. Процедура помилования была государственной тайной, об этом российским СМИ рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачева.
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Путин помиловал русских зеков перед отправкой на войну
По словам Меркачевой, родственники заключенных сообщали, что имеют все документы, подтверждающие освобождение их близких. Они подписаны еще в начале июля.
То есть на момент вывоза из колонии заключенные были уже "совершенно свободными людьми".
И это объясняет, почему Федеральная служба исполнения наказаний России их легко отпускала и давала "простые" ответы родным осужденным и правозащитникам.
– сказала Меркачева.
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Меркачева предположила, что указы о помиловании не публикуются из-за того, что у них есть сведения об участниках военных действий, принадлежащих к гостайне.
О помиловании произнесся сам Пригожин
- В начале января основатель "ПВК Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, отправившихся на войну и завершивших полугодовую службу по контракту.
- 9 января, комментируя сообщение о помиловании заключенных, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопросы журналистов не ответил, но напомнил, что помилование возможно только по указу президента.