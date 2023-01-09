Российских заключенных, участвовавших в войне, тайно помиловали указом Путина

Российских заключенных, которых отправили на фронт в Украину "выпустили на свободу" еще до отправления на войну. Так что юридически они отправились воевать "свободными людьми".

Узников, участвовавших в боях в Украине, освободили еще до того, как их вывезли из колонии. Процедура помилования была государственной тайной, об этом российским СМИ рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

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По словам Меркачевой, родственники заключенных сообщали, что имеют все документы, подтверждающие освобождение их близких. Они подписаны еще в начале июля.

То есть на момент вывоза из колонии заключенные были уже "совершенно свободными людьми".

И это объясняет, почему Федеральная служба исполнения наказаний России их легко отпускала и давала "простые" ответы родным осужденным и правозащитникам.

– сказала Меркачева.

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Меркачева предположила, что указы о помиловании не публикуются из-за того, что у них есть сведения об участниках военных действий, принадлежащих к гостайне.

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