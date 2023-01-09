В'язнів, які брали участь у боях в Україні, звільнили ще до того, як їх вивезли з колонії. Процедура помилування була державною таємницею, про це російським ЗМІ розповіла член Ради з прав людини Єва Меркачова.

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За словами Меркачової, родичі ув'язнених повідомляли, що мають всі документи, які підтверджують звільнення їхніх близьких. Вони підписані ще на початку липня.

Тобто на момент вивезення з колонії ув'язнені були вже "абсолютно вільними людьми".

І це пояснює, чому Федеральна служба виконання покарань Росії їх легко відпускала і давала "прості" відповіді рідним засуджених та правозахисникам,

– сказала Меркачова.

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Меркачова припустила, що укази про помилування не публікуються через те, що в них є відомості про учасників воєнних дій, які належать до держтаємниці.

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