Верещук объяснила, будут ли наказывать украинцев, которым Россия навязала свои паспорта

По состоянию на ноябрь 2021 года Россия раздала свои паспорта 1,4 миллиона украинцам. Что ждет их после реинтеграции временно оккупированных территорий – рассказала Ирина Верещук.

В интервью новая глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий заявила, что Украина не признает и не будет признавать российские паспорта.

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В то же время Ирина Верещук отметила, что людей, которым Россия навязала свои паспорта, не будут наказывать.

Будут ли люди нести ответственность, которые, вероятно, получили такой паспорт, написав заявление? Нет, они не будут нести ответственность. Ответственность будет нести Россия: она нарушает международное право, она нарушает законодательство Украины,

– сказала она.

Министр добавила, что воспринимает людей как заложников: они там вынуждены жить и не имеют возможности уехать. Она добавила, что в сложившейся ситуации на Донбассе, больше всего страдают именно люди. Линия, разделяющая населенные пункты, разделяет семьи.

"И здесь Украина, и там Украина, но, к сожалению, сейчас они разделены линией, которая разделяет и семьи. Поэтому все, кто хочет вернуться, должны иметь такую возможность. Все, кто хотят, чтобы их дети учились в украинских ВУЗАХ, а потом работали в Украине, они должны иметь такую возможность", – добавила Ирина Верещук.

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Заметим, что недавно глава Кремля Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект об упрощении приобретения российского гражданства. Документ предусматривает сокращение требований для более 20 категорий граждан.

Российская паспортизация жителей оккупированных территорий

Россия активно проводит паспортизацию оккупированных территорий Украины – речь идет о Крыме и части Донбасса. Российские паспорта раздавали ускоренными темпами перед выборами Государственной думы осенью 2021 года, чтобы жители оккупированных территорий могли отдавать свой голос за российский законодательный орган.

В СБУ говорят, что при этом оккупанты допускали значительные нарушения. В документах не была сказана прописка, а также они не давали права на получение социальных льгот.

Правозащитники уверяли, что Россия пытается увеличить количество своих "граждан" на Донбассе до 1 миллиона к концу 2021 года.

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