Верещук оценила шансы вывезти тяжелораненых военных с "Азовстали"

Ирина Верещук подчеркнула, что есть шанс вывезти тяжелораненых бойцов с "Азовстали" в Мариуполе. Украинские власти плотно работают над этим.

Об этом министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Верещак пояснила, что речь идет об эвакуации именно тяжелораненых военных. Они лежачие и нуждаются в неотложной помощи.

Власть обратилась за помощью к лидерам стран, особенно к представителям ООН и Красного Креста, ведь обеспечить гуманитарный коридор – это их обязанность. К представителям России тоже обращаются.

Не навредит ли публичность процессу

Верещук отметила, что невозможно замалчивать происходящее на "Азовстали". Однако с другой стороны трудно удержать рамки договоренностей, если публичность давит на ситуацию. Россия как сторона становится еще более неуступчивой.

Я очень прошу тех, кто у нас в стране посмотрит, как политически использовать такую страшную проблему, которая есть на "Азовстали" с нашими защитниками, не делать этого, воздержаться,

– подчеркнула Верещук.

Зато журналистов министр поблагодарила, поскольку внимание мирового сообщества сейчас очень необходимо.

Что происходит на "Азовстали"

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" наши защитники продолжают героически держать оборону. Зато враг продолжает штурмовать предприятие – сбрасывает авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки.

Гражданских удалось эвакуировать в начале мая. Вывезли всех женщин, детей и старших людей. Однако после этого россияне прорвались на территорию завода. Идут тяжелые бои.

Ситуация сверхсложная – у бойцов заканчивается вода и провизия. На заводе также есть около полтысячи раненых военных. Там нет лекарств, а вокруг – полная антисанитария.

Родные защитников Мариуполя требуют для них экстракции. Это процедура, когда третья страна может стать посредником и поспособствовать вывозу бойцов на свою территорию. Также должна быть гарантия, что до окончания войны они не будут принимать в ней участия.

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