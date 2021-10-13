Верещук ответила, вводила бы войска в Крым в 2014 году

У депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук есть абмиции стать министром обороны вместо Андрея Тарана. В 2014 году на заседании СНБО, где решали вопросы ведения войск в Крым, она спрашивала бы мнение военных.

Об этом Ирина Верещук сообщила в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По ее словам, на тот момент – это был вопрос планирования и возможностей Украины.

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Верещук: Не знаю, как оценивать решение

Верещук считает, что хорошо знает, что происходило в 2014 году. В частности, говорится о принятии определенных политических решений.

Муж был на войне с первых дней. Не знаю, как оценивать решения, которые тогда принимали. Очень трудно, не имея изнутри информации, поступавшей к тому же Александру Турчинову,

– отметила нардеп.

По мнению Верещук, украинцы не видели стенограмм и не знают, кто и куда звонил. "Мы уже сейчас понимаем, что нужно защищаться, чтобы потом не иметь самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской областях", – подчеркнула она.

Нужно давать жесткий отпор

Верещук верит словам второго президента Украины Леонида Кучмы, у которого был в 2003 году конфликт, который едва не перерос в боестолкновение с Россией.

"Те, кто защищают агрессию России, говорят, что это Майдан вызвал (войну – 24 канал). В 2003 году не было ни одного Майдана. Россия тогда же хотела захватить нашу землю", – отметила депутат.

Какой у Украины и России был конфликт в 2003 году? История морских конфликтов между Украиной и Россией берет свое начало еще с 2003 года. Тогда россияне впервые за время независимости Украины пытались присвоить кусок украинских территорий. Россияне 29 сентября 2003 года начали насыпать дамбу от станции Тамань в направлении острова Тузла. Таким образом они хотели соединить остров с российским берегом. Украинские власти настаивали на том, что остров Тузла принадлежит именно Украине, россияне же утверждали, что Тузла должна быть в составе России.

Нардеп отметила, что Кучма считал, что в 2014 году во время российской агрессии нужно было действовать жестко. "Чтобы потом эта "зараза" не расползлась по Украине", – вспомнила Верещук.

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Депутат подытожила, что не может точно сказать, хватило бы ей решимости проголосовать за ведение войск в Крым в 2014 году. "Я ответственно отношусь к своим словам, особенно к публичным. Если я сейчас буду говорить, что решительная и мне хватило бы (смелости – 24 канал), то судьба будет экзаменовать меня на это", – сказала народная избранница.