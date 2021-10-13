Про це Ірина Верещук повідомила в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За її словами, на той момент – це було питання планування й спроможності України.

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Верещук: Не знаю, як оцінювати рішення

Верещук вважає, що добре знає, що відбувалось 2014 року. Зокрема, мовиться про ухвалення певних політичних рішень.

Чоловік був на війні з перших днів. Не знаю, як оцінювати рішення, які тоді ухвалювали. Дуже важко, не маючи зсередини інформації, яка надходила до того ж Олександра Турчинова,

– зазначила нардепка.

На думку Верещук, українці не бачили стенограм та не знають, хто і куди телефонував. "Ми вже зараз розуміємо, що потрібно захищатись, щоб потім не мати самопроголошених республік на Донеччині та Луганщині", – наголосила вона.

Чи потрібно було давати жорстку відсіч

Верещук вірить словам другого президента України Леоніда Кучми, який мав у 2003 році конфлікт, який ледь не переріс у бойове зіткнення з Росією.

"Ті, хто захищають агресію Росії, кажуть, що це Майдан спричинив (війну – 24 канал). У 2003 році не було жодного Майдану. Росія тоді ж хотіла загарбати нашу землю", – відзначила депутатка.

Який в України та Росії був конфлікт у 2003 році? Історія морських конфліктів між Україною та Росією бере свій початок ще з 2003 року. Тоді росіяни вперше за часи незалежності України намагалися привласнити шматок українських територій. Росіяни 29 вересня 2003 року почали насипати греблю від станції Тамань у напрямку Історія морських конфліктів між Україною та Росією бере свій початок ще з 2003 року. Тоді росіяни вперше за часи незалежності України намагалися привласнити шматок українських територій. Росіяни 29 вересня 2003 року почали насипати греблю від станції Тамань у напрямку острова Тузла . У такий спосіб вони хотіли з'єднати острів з російським берегом. Українська влада наполягала на тому, що острів Тузла належить саме Україні, росіяни ж твердили, що Тузла має бути у складі Росії.

Нардепка зауважила, що Кучма вважав, що 2014 року під час російської агресії потрібно було діяти жорстко. "Щоб потім ця "зараза" не розповзлася Україною", – пригадала Верещук.

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Депутатка підсумувала, що не може точно сказати, чи вистачило б їй рішучості проголосувати за ведення військ у Криму 2014 року. "Я відповідально ставлюсь до своїх слів, особливо, до публічних. Якщо я зараз говоритиму, що рішуча і мені вистачило б (сміливості – 24 канал), то доля екзаменуватиме мене на це", – сказала народна обраниця.