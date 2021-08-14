Так считает "слуга народа" Ирина Верещук. Об этом она рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале.

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"Сам факт Крымской платформы и то, что мы обсуждаем Крым на весь мир и даже реакция Лаврова, который говорит, что это шабаш – это все свидетельствует о том, что мы на правильном пути", – отметила Верещук.

Справка. Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Свое участие подтвердили уже 40 государств.

Интервью Ирины Верещук в "Перекрестном допросе": смотрите видео

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