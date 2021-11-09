Верещук рассказала, какие задания ей дал Зеленский для работы в ТКГ

Новая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала свои основные задачи на посту участницы Трехсторонней контактной группы. Среди главных – забота о людях, проживающих в оккупированных районах Донбасса и в Крыму.

Первое заседание ТКГ, на котором будет присутствовать новоназначенная министр, состоится уже 10 ноября. По словам Верещук, только после этой встречи она сможет подробно рассказать о направлении своей работы.

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Приоритеты нового министра

Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский поручил ей заботиться о судьбе людей, которые живут на линии разграничения и на временно оккупированных территориях.

Я услышала от господина президента задачи, которые он ставит передо мной, как перед членом ТКГ. Конечно же, это люди. Это забота о людях, это гуманитарная составляющая. Конечно, мы будем говорить и о политических аспектах, однако прежде всего как министр реинтеграции я должна думать о тех людях, которые находятся на временно оккупированных территориях, и которые сейчас страдают на линии соприкосновения,

– заявила Верещук

Министр реинтеграции перечислила приоритетные направления работы. В частности речь идет о:

открытии контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения;

вакцинации населения временно оккупированных территорий;

пенсионном обеспечении;

доступе представителей Красного Креста к больным и украинским военнопленным на оккупированной территории.

По словам Верещук, сначала она должна посетить заседание ТКГ и увидеть, как проходят переговоры в этом формате, в частности послушать аргументы российской стороны. После этого министр сможет подробнее рассказать о своем плане действий в должности.

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