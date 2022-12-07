Верещук рассказала, сколько людей удалось эвакуировать из освобожденной Херсонщины

Накануне власти объявили эвакуацию на деоккупированной части Херсонщины. Пока удалось эвакуировать 5300 херсонцев.

Однако они также выезжают сами – на собственных авто или с помощью волонтеров. Об этом 24 каналу сказала министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

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"Ежедневно курсирует поезд из Херсона в Хмельницкий. Также через Кривой Рог во Львов. Есть через Николаев. В Закарпатье люди едут, в Черновицкую область. Власть обеспечивает бесплатные эвакопоезда во Львов и Хмельницкий", – подчеркнула Верещук.

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Ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о принудительном вывозе детей в Чечню. Верещук отмечает, что такие случаи не зафиксированы.

Депортация, незаконный и насильственный вывоз наших детей в Россию продолжается. Это преступление, которое должно быть наказано,

– отмечает Ирина Верещук.

По ее словам, по состоянию на начало декабря известно о 2160 детях-сиротах, которых вывезли на территорию России. В общей сложности подтверждена депортация более 15 тысяч человек.

Это то, что мы можем доказать: откуда было депортировано, куда перемещено и где человек находится. Но мы понимаем, что таких людей гораздо больше,

– утверждает министерша.

Сейчас Украина апеллирует к международным организациям, чтобы они повлияли на государство-агрессора. Россия должна предоставить списки тех лиц, которые сегодня находятся на ее территории.

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