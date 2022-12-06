Оккупанты объявили Верещук в розыск: в чем обвиняют главу Мининтеграции

ФСБ России требует заочно арестовать министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. Также они хотят "бросить за решетку" замглавы МИД Украины Эмине Джапарову.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Как оказалось, украинским министрам инкриминируют "нарушение территориальной целостности России".

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В России Верещук объявили в розыск

В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Верещук Ирины Андреевны и Джапаровой Эмине Айяровны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении территориальной целостности России,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ России объявило Верещук и Джапарову в международный розыск.

Российское МВД объявило в розыск Илью Новикова

Известного адвоката из России Илью Новикова МВД России объявило в розыск. Что стало официальной причиной такого решения – неизвестно. Какие резонансные дела вел Новиков: