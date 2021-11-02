Верещук заявила, что возглавить Минреинтеграции ей предложил Зеленский
2 ноября 2021 , 12:41Читати новину українською
Источник:Укринформ
Ирина Верещук рассказала, что Владимир Зеленский лично предложил ей возглавить Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, политик подчеркнула, что уже обсуждала это также с премьером Денисом Шмыгалем.
Верещук заявила, что премьер-министр и президент уже поставили первые задачи. В частности, Зеленский сделал это и как лидер нашего государства, и как лидер политической силы.
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И премьер-министр поставил задачу, и президент как Верховный главнокомандующий и как лидер нашего государства и политической силы,
– подчеркнула Верещук.
Политик подчеркнула, что готова возглавить министерство.
В "Слуге народа" поддержали кандидатуру Верещук
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что его политсила одобрила назначение Ирины Верещук на должность министра реинтеграции оккупированных территорий.
- Кроме того, поддержали кандидатуру Алексея Резникова как нового министра обороны.
- Также нардеп сообщил, что с таможни уходит Павел Рябикин. Он займет должность руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
- За назначение политиков на новые должности могут проголосовать уже 4 ноября.