Деньги на армию и введение чрезвычайного положения: Рада собралась на внеочередное заседание

Верховная Рада 23 февраля собралась на внеочередное заседание. Сначала рассматривают законопроекты об увеличении финансирования обороны и организации работы парламента в условиях чрезвычайного положения.

Сразу после этого состоится еще одно специальное заседание парламента, на котором будут голосовать за введение чрезвычайного положения, информирует 24 канал.

Кстати Рада планирует во время чрезвычайного положения работать в постоянном режиме

Перед этим глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний парламента.

Какие законопроекты рассматривают

Законопроект о внесении изменений в бюджет, которым предлагается увеличить расходы на оборону, – №7012-Д. Выделение дополнительных миллиардов на армию поддержало 345 нардепов.

Постановление об организации работы Верховной Рады в условиях действия чрезвычайного или военного положения – №7105. За него проголосовали 342 депутата.

После голосования за эти инициативы нардепы планировали рассмотреть законопроект об утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины – №7108.

Онлайн-трансляция Рады:

Что этому предшествовало