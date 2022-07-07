Верховная Рада может сменить одного из министров, – нардеп
7 июля 2022 , 20:07Читати новину українською
Источник:телеграм Ярослава Железняка
В ближайшие недели в Украине могут заменить министра социальной политики. Сейчас этот пост занимает Марина Лазебная.
На должность министра якобы рассматривают Оксану Жолкович. Об этом заявил нардеп и заместитель главы парламентского комитета по финансам Ярослав Железняк.
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Жолкович является руководителем департамента соцполитики и здравоохранения в Офисе Президента.
Говорят, что скоро у нас будет новый министр соцполитики,
– написал Железняк.
Официального подтверждения этой информации от правительства пока нет.
Что известно о назначении Лазебной
- Согласно информации на сайте Кабмина, Лазебна в течение 2013 – 2014 годов возглавляла Государственную службу занятости Украины.
- С 2015 по 2019 год чиновница работала в проекте "Модернизация системы социальной поддержки украинцев". С августа по октябрь 2019 года являлась главой Государственной социальной службы Украины.
- На должности министра социальной политики находится более 2 лет. Ее назначили 4 марта 2020 года.
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