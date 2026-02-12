Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов: многие депутаты отравились
- Верховная Рада не смогла утвердить повестку дня из-за отсутствия голосов, поэтому ни один вопрос не был рассмотрен.
- Причинами отсутствия голосов были командировки депутатов и возможное отравление нескольких из них в столовой.
Верховная Рада завершила пленарный день, так и не рассмотрев ни одного вопроса. В сессионном зале не хватило голосов даже для утверждения повестки дня, поэтому ни одного решения парламент не принял.
Следующие голосования в Раде предварительно не планируются до 24 февраля. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Смотрите также Планируются ли выборы до 15 мая: в ЦИК прокомментировали статью FT
Что произошло с депутатами?
В четверг, по словам народного депутата, Верховная Рада завершила пленарный день без всякого результата. Парламент не смог даже проголосовать за повестку дня, из-за чего рассмотрение всех вопросов было сорвано.
Фактически сессионный день закрыли без принятия решений, а рассмотрение законопроектов перенесли. По предварительной информации, до 24 февраля проведение голосований в парламенте не планируется.
Неофициально среди причин называют командировки части народных депутатов, из-за чего в зале не хватало голосов. Также в парламентских кругах говорят об отравлении нескольких депутатов в столовой, что могло повлиять на явку.
В то же время без рассмотрения остались важные налоговые инициативы, связанные с требованиями МВФ и Европейского Союза. Именно от принятия этих законов зависит дальнейшее получение Украиной международного финансирования.
Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Канала подтвердил, что сейчас есть информация об ухудшении самочувствия народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа". По неофициальным данным, речь идет примерно о 15 – 30 человек, однако количество уточняется.
Причина пока выясняется, Аппарат уже осуществляет меры проверки и реагирования по этой информации,
– добавил Юрчишин.
В связи с этим на заседании, по его словам, присутствовали около 200 – 204 депутатов.
Ситуацию также прокомментировала руководитель пресс-службы Верховной Рады Алена Матеева.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований,
– сообщила она.
По предварительным данным, рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции, однако окончательные выводы будут только после получения результатов лабораторных исследований.
Какие законопроекты недавно приняли в Верховной Раде?
Верховная Рада ввела ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00 в честь защитников и гражданских, погибших из-за действий России. В законопроект также включена акция "Зажги свечу", которая будет проходить ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 в честь жертв Голодомора 1932 – 1933 годов.
Верховная Рада приняла закон о 12-месячной отсрочке от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту 18 – 25. Закон создает "льготный период" для молодых контрактников, которые уволились.