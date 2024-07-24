В Раде отрицают, что ушли на каникулы

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информация о том, что депутаты ушли на каникулы, не соответствует действительности. Он указал, что во время военного положения народные избранники не имеют такой опции.

К слову, ранее журналисты со ссылкой на собеседника во фракции "Слуга народа" сообщили, что следующее пленарное заседание состоится на неделе с 19 по 25 августа. В промежутке до этого нардепы якобы запланировали отпуск

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Рада не ушла на каникулы

С 24.02.2022 года Парламент Украины работает в режиме единого заседания. И за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку во время военного положения Верховная Рада Украины не может иметь "каникулы", ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе,

– указал Стефанчук.

В то же время работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности народных депутатов Украины. В частности, они работают в комитетах, во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляют другие меры парламентского контроля, занимаются межпарламентской деятельностью и тому подобное.

Кроме этого, нардепы решили сконцентрироваться на доработке положений законопроекта о запрете УПЦ МП. Это нужно для его скорейшего внесения и голосования в зале.

Отметим, что 23 июля Верховная Рада не проголосовала за запрет Московского патриархата. Стоит отметить, что в тот день ряд депутатов заблокировал трибуну "из-за отказа коалиции ставить закон о московской церкви".